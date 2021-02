Queens Gaming Collective nominaChristie St Martin come CCO

Leggi su esports247

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’azienda die lifestyle dedicata al mondo femminileha assunto per la propria sezione di gestione ed amministrazione la veterana esperta in strategia di marca Christie ST.. La St.coprirà il ruolo di CCO (chief content officer) supervisionando la creazione di nuovi contenuti da parte dell’azienda, la distribuzione e cercando di ottimizzare la strategia. Ricoprirà inoltre il ruolo di portavoce ufficiale della società. Molto probabilmente non tutti conosco la carriera di Christie St., cercheremo perciò di ripercorrerla brevemente per conoscerla meglio e più a fondo da un punto di vista professionale. La donna l’anno scorso ha assunto il ruolo di CEO di Gamers Vote, una iniziativa intrapresa per incoraggiare i gamers a ...