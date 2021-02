Juventus-Inter (coppa Italia, 9 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, i nerazzurri devono vincere allo Stadium (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti aspettavano Cristiano Ronaldo dopo l’insolito digiuno invernale e il portoghese ha risposto con la doppietta che ha permesso alla Juve di battere 2-1 l’Inter a San Siro, una vittoria che se non è un’ipoteca verso la finale di coppa Italia le somiglia molto. I nerazzurri hanno recriminato sul rigore e sull’incredibile pasticcio difensivo che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti aspettavano Cristiano Ronaldo dopo l’insolito digiuno invernale e il portoghese ha risposto con la doppietta che ha permesso alla Juve di battere 2-1 l’a San Siro, una vittoria che se non è un’ipoteca verso la finale dile somiglia molto. Ihanno recriminato sul rigore e sull’incredibile pasticcio difensivo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - rosydelpopolo : Le persone cattive hanno il vizio, pur di strappare un consenso a qualcosa che non vuoi fare di usare gli altri per… - Teux123 : RT @gippu1: #JuventusInter In tutta la rosa dell'Inter c'è un solo giocatore che ha segnato almeno una volta da avversario allo Juventus St… -