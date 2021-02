I dolori di Laura Boldrini: sì a Draghi, ma teniamoci le mani libere sull’immigrazione (Di martedì 9 febbraio 2021) Laura Boldrini e il nuovo governo Draghi. L’esponente dem è tra quelli che più sono presi da convulsioni al pensiero di un esecutivo che veda la sinistra a fianco dei leghisti. E sì, ritiene la ex presidente della Camera, non sarà un esecutivo politico, ma un problema c’è. Soprattutto per chi ha costruito come lei la propria carriera politica sull’ostilità verso il leader del Carroccio. Boldrini: nel nuovo governo Draghi sì ma senza vincolo di maggioranza Quindi, come afferma la stessa Boldrini in un’intervista alla Stampa, il nuovo governo dovrebbe avere un programma focalizzato sulle emergenze richiamate da Sergio Mattarella, mentre non potrà esserci «vincolo di maggioranza» sulle altre questioni, a partire dall’immigrazione. Boldrini: maggioranza non politica per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021)e il nuovo governo. L’esponente dem è tra quelli che più sono presi da convulsioni al pensiero di un esecutivo che veda la sinistra a fianco dei leghisti. E sì, ritiene la ex presidente della Camera, non sarà un esecutivo politico, ma un problema c’è. Soprattutto per chi ha costruito come lei la propria carriera politica sull’ostilità verso il leader del Carroccio.: nel nuovo governosì ma senza vincolo di maggioranza Quindi, come afferma la stessain un’intervista alla Stampa, il nuovo governo dovrebbe avere un programma focalizzato sulle emergenze richiamate da Sergio Mattarella, mentre non potrà esserci «vincolo di maggioranza» sulle altre questioni, a partire dall’immigrazione.: maggioranza non politica per ...

