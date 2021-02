Femminicidio Piera Napoli, il marito: “L’ho uccisa perché non mi amava più” (Di martedì 9 febbraio 2021) . “L’ho uccisa dopo che mi ha detto di non amarmi più”. Queste le parole do Salvatore Baglione, l’uomo che ha massacrato con dieci coltellate la moglie Piera Napoli, domenica 7 febbraio a Palermo. Poco prima del delitto aveva scritto su Fb: “Il rispetto, gran bella parola… Peccato che non tutti ne conoscano il significato”. “L’ho uccisa dopo che mi ha detto di non amarmi più”. Queste le parole do Salvatore Baglione, l’uomo che ha massacrato con dieci coltellate la moglie Piera Napoli, domenica 7 febbraio a Palermo. “Mi tradiva da qualche mese e mi ha detto di non amarmi più”. Prima di andare in caserma a raccontare quello che era successo, si è lavato e cambiato, ha portato i figli dai nonni e infine ha preparato la valigia, per poi presentarsi ai ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) . “dopo che mi ha detto di non amarmi più”. Queste le parole do Salvatore Baglione, l’uomo che ha massacrato con dieci coltellate la moglie, domenica 7 febbraio a Palermo. Poco prima del delitto aveva scritto su Fb: “Il rispetto, gran bella parola… Peccato che non tutti ne conoscano il significato”. “dopo che mi ha detto di non amarmi più”. Queste le parole do Salvatore Baglione, l’uomo che ha massacrato con dieci coltellate la moglie, domenica 7 febbraio a Palermo. “Mi tradiva da qualche mese e mi ha detto di non amarmi più”. Prima di andare in caserma a raccontare quello che era successo, si è lavato e cambiato, ha portato i figli dai nonni e infine ha preparato la valigia, per poi presentarsi ai ...

occhio_notizie : Un mese fa #PieraNapoli aveva chiamato la #polizia per chiedere aiuto ma non aveva trovato il coraggio di… - storie_italiane : Piera Napoli, cantante neomelodica uccisa a coltellate dal marito #femminicidio #storieitaliane @eleonoradaniele - CronacaSocial : ?? #Femminicidio di #Palermo. Il marito ha confessato anche il movente. LEGGI ?? - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Palermo, il femminicidio di Cruillas. Allarmi inascoltati e silenzi, i perché della morte di Piera' - Profilo3Marco : RT @Tg1Rai: Ylenia, Piera e Luglieta. Tre donne uccise in meno di 24 ore. Un dossier dell'Istat certifica l'aumento della #violenza contro… -