Ex Milan, Thiago Silva sul Psg: “Meritavo rispetto, non hanno fatto nulla” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Thiago Silva, ex difensore del Milan, ha parlato dell'addio amaro al Psg. Il brasiliano attacca il suo ex club ai microfoni di 'Four Four Two' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 febbraio 2021), ex difensore del, ha parlato dell'addio amaro al Psg. Il brasiliano attacca il suo ex club ai microfoni di 'Four Four Two' Pianeta

PianetaMilan : Ex @acmilan, #ThiagoSilva sul #Psg: 'Meritavo rispetto, non hanno fatto nulla' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - ildumba : @milan_corner @talebanikov @mefisto94_ @hoodiesa7va 'abbiamo ricomprato Thiago Silva' molto peggio dello 'schiacceremo tutti' di suning - milan_corner : @ildumba @talebanikov @mefisto94_ @hoodiesa7va vabè parliamo dello stesso dirigente che nel 2012 lo ha venduto in c… - giornaleradiofm : Cantamessa: 'Procedimento su Ibra? Finirà col nulla di fatto': (ANSA) - ROMA, 08 FEB - 'Ibrahimovic si è costruito… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Lite Ibra-Lukaku, l’avvocato Cantamessa: «Indagine sarà nulla di fatto»: “Ibrahimovic si è co… -