Covid-19 | due nuovi sotto-studi sugli anticorpi

Nel 2020, i ricercatori del Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee, hanno isolato gli anticorpi di due pazienti che erano guariti dal Covid-19. Questi anticorpi, concessi in licenza ad AstraZeneca, hanno costituito la base per gli anticorpi sintetici inclusi in AZD7442. AZD7442 è progettato con la tecnologia di estensione dell'emivita proprietaria di AstraZeneca che aiuta il lavoro terapeutico per un periodo di tempo più lungo. Questa combinazione sperimentale di anticorpi a lunga durata d'azione potrebbe funzionare sia come trattamento che come mezzo per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19. Tuttavia, lo studio ACTIV-3 testerà la sua efficacia solo come terapeutico.

