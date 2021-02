Verona, dramma Gresele: folgorato dai fili del treno, è in terapia intensiva (Di lunedì 8 febbraio 2021) dramma a Verona. Il difensore della Primavera dell’Hellas Andrea Gresele, è stato operato per un edema cerebrale dopo aver toccato i fili dell’alta tensione Il difensore della Primavera dell’Hellas Verona Andrea Gresele, è stato operato per un edema cerebrale dopo aver toccato i fili dell’alta tensione di un treno. L’incidente è avvenuto sabato notte nella stazione di Porta Vescovo a Verona, dopo un gioco con amici. Secondo quanto riferito da Gazzetta, Gresele è caduto dall’altezza di 4 metri riportando una frattura a una vertebra e un ematoma intracranico. Ora è in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021). Il difensore della Primavera dell’Hellas Andrea, è stato operato per un edema cerebrale dopo aver toccato idell’alta tensione Il difensore della Primavera dell’HellasAndrea, è stato operato per un edema cerebrale dopo aver toccato idell’alta tensione di un. L’incidente è avvenuto sabato notte nella stazione di Porta Vescovo a, dopo un gioco con amici. Secondo quanto riferito da Gazzetta,è caduto dall’altezza di 4 metri riportando una frattura a una vertebra e un ematoma intracranico. Ora è ine la prognosi è riservata. Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza ...

FiorentinaUno : DRAMMA NEL VERONA, Difensore della Primavera in rianimazione: Ecco cosa è successo - - sowmyasofia : Verona nel dramma, Andrea Gresele folgorato dai fili del treno: è gravissimo - MoliPietro : Verona nel dramma, Andrea Gresele folgorato dai fili del treno: è gravissimo - TweetNotizie : Dramma a Verona: il giovane Gresele folgorato dai fili del treno, è in condizioni gravi - MomentiCalcio : Dramma in casa #HellasVerona: il primavera #Gresele folgorato dai fili dell'alta tensione -