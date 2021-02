Un focolaio sulla Ocean Viking 46 positivi | sbarco continua

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Federico Garau "Le operazioni sono tutt'ora in corso, il dato è provvisorio" ha dichiarato Giusi Scaduto, prefetto di Siracusa Si era inizialmente parlato di 8 soggettial Covid-19 a bordo della, nave della Ong Sos Mediterranèe, ma proprio oggi è arrivata la notizia che fra i cittadini stranieri traghettati in Italia dall'imbarcazione sarebbero ben 46 i contagiati, se non 49, come riportato da altre fonti. Un vero e proprio. Nella giornata di ieri la nave ha fatto rotta verso il porto di Augusta (Siracusa) per le oramai usuali procedure die di identificazione. I 422 extracomunitari, recuperati fra il 4 e il 5 febbraio mentre si trovavano su delle imbarcazioni di fortuna a largo della Libia, sono stati sottoposti dai membri dell'equipaggio ai test ...