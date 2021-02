Trovati i resti di Khaled al Asaad, l'archeologo che fu decapitato dall'Isis perché difese il suo museo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono stati Trovati i resti di Khaled al Asaad, archeologo che venne decapitato nel 2015 dall’Isis perché volle proteggere il suo museo. Ad annunciarlo è stata l’agenzia governativa siriana Sana. Il quotidiano britannico The Guardian riferì di come Asaad si fosse rifiutato di fornire informazioni su dove fossero nascoste antiche opere d’arte. L’archeologo siriano venne così ucciso all’età di 80 anni nella regione di Palmira, a nord-est di Damasco. Dopo essere stato catturato e torturato dall’Isis, la brutale uccisione si consumò al centro dell’anfiteatro di Palmira. A Palmira sorge il monumentale sito archeologico a cui Assaad aveva dedicato fin dagli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono statidialche vennenel 2015volle proteggere il suo. Ad annunciarlo è stata l’agenzia governativa siriana Sana. Il quotidiano britannico The Guardian riferì di comesi fosse rifiutato di fornire informazioni su dove fossero nascoste antiche opere d’arte. L’siriano venne così ucciso all’età di 80 anni nella regione di Palmira, a nord-est di Damasco. Dopo essere stato catturato e torturato, la brutale uccisione si consumò al centro dell’anfiteatro di Palmira. A Palmira sorge il monumentale sito archeologico a cui Assaad aveva dedicato fin dagli ...

