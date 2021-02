Super Bowl 2021 | vincono i Tampa Bay Buccaneers

(Di lunedì 8 febbraio 2021), iBaybattono 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Il quarteback, Tom Brady, entra nella leggenda TwitterBayIBaysi sono aggiudicati la 55^ edizione delbattendo 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Secondo titoloper la franchigia della Florida. Nella leggena il quarteback, Tom Brady, che a 43 anni conquista il suo settimo titolo e per la quinta volta è MVP( miglior giocatore della stagione). Ti potrebbe interessare anche->Lazio-Cagliari 1-0, sigillo di Immobile: Tabellino e Highlights, niente da fare per i Kansas City Chiefs I ...

MediasetTgcom24 : Super Bowl: Buccaneers campioni, Brady nella storia #superbowl - RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - Eurosport_IT : I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom… - UgoBaroni : RT @Agenzia_Ansa: 'Quando ero giovane non sognavo di diventare presidente ma di giocare nella Nfl', la lega professionistica del football a… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: LEGGENDA ?? Tom Brady conquista il 7° anello della sua carriera ???? ?? -

... la lega professionistica del football americano: lo ha confessato Joe Biden nella sua prima intervista televisiva sulla Cbs in occasione dell'evento sportivo dell'anno negli Usa, il. "...Mega show di The Weekend nella notte italiana, con i 15 minuti dell'intevallo delriempiti da un'esibizione mastodontica, tra muri umani alla All Together Now, labirinti di specchi, fuochi ...Durante il LV Super Bowl è stato mostrato il nuovo spot di Fast & Furious 9. Il film arriverà al cinema il 28 maggio 2021. Si è giocato nella notte di domenica il LV Super Bowl (vinto dai Tamba Bay ...