Sci, mondiali Cortina 2021: troppa neve in pista, annullata la gara d'apertura (Di lunedì 8 febbraio 2021) È stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire i mondiali di sci di Cortina. Si attendono decisioni sul nuovo calendario delle gare. Sono 34 le atlete ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) È stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire idi sci di. Si attendono decisioni sul nuovo calendario delle gare. Sono 34 le atlete ...

zaiapresidente : ??? Cortina2021, si comincia! Oggi alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di sci. - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - Antonio_Tajani : In bocca al lupo a tutti gli atleti che prenderanno parte ai mondiali di sci alpino a #Cortina2021. Una vetrina imp… - LaStampaTV : VIDEO | Cortina 2021: i Mondiali di sci tornano in Italia - infoitsport : Mondiali di sci di Cortina, annullata la prima gara e inizio rimandato: troppa neve in pista -