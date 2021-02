Sci Alpino, Dominik Paris: “Non sono al top, ma sto crescendo. Penso di non aver perso talento e abilità” (Di martedì 9 febbraio 2021) Dominik Paris è pronto per i Mondiali di Cortina 2021. Lo sciatore italiano ha ambizioni importanti e ne ha parlato all’ANSA. “Non sono ancora al top, ma mi sento in crescita. Spero di riuscire ad aggiustare qualcosa” – spiega l’azzurro – “Mi auguro di potermi esprimere al massimo delle mie possibilità e di riuscire ad agguantare una medaglia“. “Il risultato colto in discesa durante la scorsa settimana mi ha dato fiducia. Ho avuto la sensazione di essere veloce e mi sono divertito. Ora bisogna capire come sarà la pista sia per la discesa che per il Super G” – prosegue Paris – “Devi trovare la pace con te stesso per dare il massimo, quello che ho intorno nella mia vita mi dà tanto equlibrio. Ho due bambini che mi fanno vedere altre cose, non passo tanto tempo a pensare allo sci. Devi sempre lavorare e ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)è pronto per i Mondiali di Cortina 2021. Lo sciatore italiano ha ambizioni importanti e ne ha parlato all’ANSA. “Nonancora al top, ma mi sento in crescita. Spero di riuscire ad aggiustare qualcosa” – spiega l’azzurro – “Mi auguro di potermi esprimere al massimo delle mie possibilità e di riuscire ad agguantare una medaglia“. “Il risultato colto in discesa durante la scorsa settimana mi ha dato fiducia. Ho avuto la sensazione di essere veloce e midivertito. Ora bisogna capire come sarà la pista sia per la discesa che per il Super G” – prosegue– “Devi trovare la pace con te stesso per dare il massimo, quello che ho intorno nella mia vita mi dà tanto equlibrio. Ho due bambini che mi fanno vedere altre cose, non passo tanto tempo a pensare allo sci. Devi sempre lavorare e ...

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - _Carabinieri_ : Nel segno del Tricolore, trasportato dagli sciatori dell’Arma dei #carabinieri, hanno avuto ufficialmente inizio i… - infoitsport : Sci alpino, calendario Mondiali: cambia tutto! Nuove date per SG uomini e K donne: orari, programma, tv - 78Andreapinna : RT @galatacla: 'Sono sdraiato in cima al mondo e piango rido e ti amo', Cala alla moglie che lo aspetta a Torino. Salita stile alpino e dis… -