Salvini ripete sì a Draghi: i veti da altri, noi col cuore oltre l'ostacolo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dal centrodestra il leader della Lega ribadisce il proprio appoggio anticipando la proposta che porterà domani a Draghi: su emergenza salute proporremo il modello Bertolaso. Resta il no convinto di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dal centrodestra il leader della Lega ribadisce il proprio appoggio anticipando la proposta che porterà domani a: su emergenza salute proporremo il modello Bertolaso. Resta il no convinto di ...

Critelli_day : @LaStampa Che pappagallo, ripete via via quello che sente in giro, soprattutto quello che ha detto #Renzi. Ma dove vai #Salvini - editta_fazzi : Per dei 'nomi' di ministri che leggo da qualche parte mi sa proprio che sarebbe un bene.( esempio? Salvini ministro… - Edorsi53 : RT @GiovaValentini: Non aveva detto “senza condizioni”?! Ora Salvini ripete che il nuovo governo deve durare fino a giugno: poi elezioni. M… - lucabrusc1 : RT @GiovaValentini: Non aveva detto “senza condizioni”?! Ora Salvini ripete che il nuovo governo deve durare fino a giugno: poi elezioni. M… - MicheleAnnibale : RT @GiovaValentini: Non aveva detto “senza condizioni”?! Ora Salvini ripete che il nuovo governo deve durare fino a giugno: poi elezioni. M… -