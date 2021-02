Palermo: appello pm Vaccaro, 'siamo in emergenza, donne vittime violenza denuncino'/Adnkronos (3) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Laura Vaccaro parla anche del 'Codice rosso', entrato da poco in vigore. "Sì, sta funzionando perché ha avuto il pregio di creare attenzione - dice - la Polizia giudiziaria mi sembra più attrezzata. E si deve pensare a quello che ancora si deve fare, specie a quelli che fanno il primo intervento". Ma come si può convincere una donna a denunciare? "Ricordo la immensa fatica che abbiamo fatto di convincere la persona estorta a denunciare - dice Laura Vaccaro -quando si percepisce l'assenza dello Stato è difficile. Ma non è più così. oggi lo Stato c'è, è presente. Oggi la donna non è abbandonata. E noi abbiamo l'obbligo di venire incontro a queste donne. C'è una presa in carico a tutto tondo, non solo perché è vittima di un contesto di violenza ma viene messa in contatto con realtà che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) () - Lauraparla anche del 'Codice rosso', entrato da poco in vigore. "Sì, sta funzionando perché ha avuto il pregio di creare attenzione - dice - la Polizia giudiziaria mi sembra più attrezzata. E si deve pensare a quello che ancora si deve fare, specie a quelli che fanno il primo intervento". Ma come si può convincere una donna a denunciare? "Ricordo la immensa fatica che abbiamo fatto di convincere la persona estorta a denunciare - dice Laura-quando si percepisce l'assenza dello Stato è difficile. Ma non è più così. oggi lo Stato c'è, è presente. Oggi la donna non è abbandonata. E noi abbiamo l'obbligo di venire incontro a queste. C'è una presa in carico a tutto tondo, non solo perché è vittima di un contesto dima viene messa in contatto con realtà che si ...

