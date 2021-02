Opi Roma | Zega | per sicurezza pazienti necessari più infermieri

(Di lunedì 8 febbraio 2021)– “Un deciso aumento sin dal prossimo anno accademico dei posti disponibili per i corsi di laurea instica”. È quanto chiede il Coordinamento Regionale degli Ordini Professionistiche del Lazio in una lettera inviata al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’Assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato. “La pandemia da Sars-Cov-2- prosegue la lettera- sta evidenziando la grave carenza di personalestico esistente nel nostro Paese e in particolare nel Lazio, che si trascina da anni, e che l’attuale emergenza sanitaria rende manifesta in tutta la sua drammaticita’”. D’altra parte, la letteratura scientifica abbondantemente dimostra come “la scarsa dotazione dipone a rischio ladeie influisce ...

alessioarusa : Due giorni intensi passati tra Roma e Milano all'insegna di OPI. Mandiamoli a casa e tuteliamo il nostro futuro. OP… -

Ultime Notizie dalla rete : Opi Roma

RomaDailyNews

L'intervento della Polizia I poliziotti, con l'ausilio dell'unità cinofila, hanno scovato la droga nascosta nel box auto sito in via. Da qui la decisione di estendere la perquisizione al ...I poliziotti, con l'ausilio dell'unità cinofila, hanno scovato la droga nascosta in un box auto di loro proprietà in via. Da qui la decisione di estendere la perquisizione all'appartamento dei ...Gli operatori sanitari "arruolati" nella campagna di vaccinazione rischiano di accorciare la già corta coperta degli organici ...I Corsi di Laurea per Infermieri e Professioni Sanitarie vanno rivisti e programmati diversamente per accogliere più Infermieri e più Professionisti Sanitari ...