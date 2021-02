Meteo Roma del 08-02-2021 ore 06:10 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino con piogge sparse sul Triveneto piaciuta altrove tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento con precipitazioni in arrivo sui settori occidentali e poi mette insieme a tutte le regioni neve a quote medio basse al centro tempo a tratti instabile con un Rosita associata piogge sparse specie sui settori interni di Toscana Umbria e Lazio il giro della sera a partire da Ovest con piogge ed acquazzoni sparsi neve oltre 1200 1500 metri al sud tempo instabile al mattino con nuvolosità associato a pioggia e temporali sparsi più intensi su Campania Calabria Puglia dopo un temporaneo miglioramento tra la sera e la notte peggiore a partire da Sardegna i settori bici temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021)Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino con piogge sparse sul Triveneto piaciuta altrove tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento con precipitazioni in arrivo sui settori occidentali e poi mette insieme a tutte le regioni neve a quote medio basse al centro tempo a tratti instabile con un Rosita associata piogge sparse specie sui settori interni di Toscana Umbria e Lazio il giro della sera a partire da Ovest con piogge ed acquazzoni sparsi neve oltre 1200 1500 metri al sud tempo instabile al mattino con nuvolosità associato a pioggia e temporali sparsi più intensi su Campania Calabria Puglia dopo un temporaneo miglioramento tra la sera e la notte peggiore a partire da Sardegna i settori bici temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del ...

