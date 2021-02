Marina Perzy: “Mi è costata la carriera” | La relazione con Walter Zenga (Di lunedì 8 febbraio 2021) Walter Zenga è stato uno dei migliori portieri degli anni ’90 ma nella sua vita è stato un grande playboy. Tre mogli ufficiali e tanti flirt, anche uno con la showgirl Marina Perzy Walter ZengaWalter Zenga milanese d’origine è nato sotto il segno dell’Ariete. Una vita la sua che è iniziata con la passione per il calcio si da quando era molto piccolo per concretizzarsi in una lunga e promettente carriera. Subito acquistato dall’Inter dopo essere stato notato per il suo talento in squadre di Serie B con esordio tra i nerazzurri nel 1983. Tre anni dopo il suo arrivo in nazionale e la sua consacrazione, giocando ben 58 partite in tutta la sua carriera. Le sue vittorie sono tantissime tra cui lo scudetto ... Leggi su kronic (Di lunedì 8 febbraio 2021)è stato uno dei migliori portieri degli anni ’90 ma nella sua vita è stato un grande playboy. Tre mogli ufficiali e tanti flirt, anche uno con la showgirlmilanese d’origine è nato sotto il segno dell’Ariete. Una vita la sua che è iniziata con la passione per il calcio si da quando era molto piccolo per concretizzarsi in una lunga e promettente. Subito acquistato dall’Inter dopo essere stato notato per il suo talento in squadre di Serie B con esordio tra i nerazzurri nel 1983. Tre anni dopo il suo arrivo in nazionale e la sua consacrazione, giocando ben 58 partite in tutta la sua. Le sue vittorie sono tantissime tra cui lo scudetto ...

