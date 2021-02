Lino Guanciale | perché l’attore ha detto addio a Che Dio Ci Aiuti

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ricordiamo tutti la magistrale partecipazione dinella fortunata serie ‘Che Dio ci’. Quali sono i motivi del suo? Il bravissimo attore interpretava infatti l’avvocato Guido Corsi, personaggio che era entrato sin da subito nei cuori dei telespettatori. Sarà per l’immensa bravura disarà per il ruolo da lui interpretato, ma non è stato per niente facile dimenticarlo nel corso delle successive puntate dell’apprezzatissima fiction, soprattutto a causa della sua tragica uscita di scena. La quinta stagione era infatti iniziata con la morte di Guido, che aveva perso la vita insieme al figlio. Ma quali sono i motivi per cuiha abbandonato la serie? Scopriamoli insieme. L’di ...