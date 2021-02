“Il ricco, il povero e il maggiordomo”, stasera in tv: il bacio a labbra di fuoco di Aldo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come dovrebbe essere un’allegra brigata? Mettiamo tre indivisibili attori, o fratelli solo per scambio di culle. Diversi, originali, in simbiosi tra loro. Che nulla hanno della vanagloria da palcoscenico, o dell’eccentrica eleganza da ‘Conte Tacchia‘. Ma fanno ridere, anche se s’impegnano ad essere seri. Sgualciti e senza un vezzo, ognuno guarda l’altro, serio e allucinato. Come fosse sempre per la prima volta. Sono Aldo, Giovanni e Giacomo, che tornano stasera in tv, con “Il ricco, il povero e il maggiordomo“. Giocano, parafrasano e storpiano l’italiano, alla loro maniera, in un film che fu campione d’incassi delle feste natalizie 2014. Hanno in bocca la verità, genuini ed originali. In testa nessuna chioma ribelle o acconciatura d’avanspettacolo. Tre ragazzi tutto ‘core’ e carnalità. Cresciuti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come dovrebbe essere un’allegra brigata? Mettiamo tre indivisibili attori, o fratelli solo per scambio di culle. Diversi, originali, in simbiosi tra loro. Che nulla hanno della vanagloria da palcoscenico, o dell’eccentrica eleganza da ‘Conte Tacchia‘. Ma fanno ridere, anche se s’impegnano ad essere seri. Sgualciti e senza un vezzo, ognuno guarda l’altro, serio e allucinato. Come fosse sempre per la prima volta. Sono, Giovanni e Giacomo, che tornanoin tv, con “Il, ile il“. Giocano, parafrasano e storpiano l’italiano, alla loro maniera, in un film che fu campione d’incassi delle feste natalizie 2014. Hanno in bocca la verità, genuini ed originali. In testa nessuna chioma ribelle o acconciatura d’avanspettacolo. Tre ragazzi tutto ‘core’ e carnalità. Cresciuti ...

alex1x9x9x7 : @AlvisePedrotti Se sei povero vai in paradiso, se sei ricco vai all’inferno. - renatogalgano : @AlvisePedrotti Sbagliato deve essere un ricco che fa finta di essere povero e di amare i poveri finché non arrivano nel suo quartiere. - Pinucci63757977 : Questa è l'eredità che ci ha lasciato Rousseau: “La Democrazia esiste laddove non c'è nessuno così ricco da comprar… - ach_who : È PIÙ FACILE AVERE UN PEZZO DI PANE DA UN POVERO, CHE UNA MONETA DA UN RICCO. - LaFrauMi1 : RT @enzobianchi7: Che tu sia ricco o povero, puoi fare sempre un regalo prezioso: il regalo del tuo tempo a chi ami, a chi incontri. Una vo… -

Ultime Notizie dalla rete : ricco povero "Aiutiamo i bisognosi donando medicinali"

Chi, poi, era gia povero e stato spinto in una condizione di ulteriore marginalita'. 'Ci ritroviamo a distanza di un anno, ricco di incertezze, di paure e di restrizioni, qui a testimoniare ...

In - formati!: Sciare al tempo del Covid... si può?

Per gli amanti dello sci è dura affrontare un inverno così tanto ricco di neve e povero di discese. In questi mesi tantissimi sportivi, pur di non restare fermi, si sono approcciati allo sci di fondo e allo sci alpinismo, quest'ultimo decisamente più avventuroso e ...

Stasera in TV: “Independence day” e “Il commissario Ricciardi” Liveunict | Magazine sull'Università di Catania “Il ricco, il povero e il maggiordomo”, stasera in tv: il bacio a labbra di fuoco di Aldo

"Il ricco, il povero e il maggiordomo", stasera in tv tornano i tre Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci insegnano a ridere, ma di cuore.

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 8 Febbraio 2021

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Nest (Il Nido), Fuga da Alcatraz, Sanctum 3D, Un San Valentino molto speciale, L'Amore oltre la Guerra, Il ricco, il povero e il ...

Chi, poi, era giae stato spinto in una condizione di ulteriore marginalita'. 'Ci ritroviamo a distanza di un anno,di incertezze, di paure e di restrizioni, qui a testimoniare ...Per gli amanti dello sci è dura affrontare un inverno così tantodi neve edi discese. In questi mesi tantissimi sportivi, pur di non restare fermi, si sono approcciati allo sci di fondo e allo sci alpinismo, quest'ultimo decisamente più avventuroso e ..."Il ricco, il povero e il maggiordomo", stasera in tv tornano i tre Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci insegnano a ridere, ma di cuore.Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Nest (Il Nido), Fuga da Alcatraz, Sanctum 3D, Un San Valentino molto speciale, L'Amore oltre la Guerra, Il ricco, il povero e il ...