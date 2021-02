Igli Tare: il DS della Lazio piace al Lipsia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alcuni giocatori della Lazio sono molto apprezzati da diverse squadre che più di qualche volta si sono fatte avanti per portarli via dai biancocelesti. Vedi Milinkovic-Savic, Correa o Caicedo. Non solo però i giocatori della squadra capitolina attirano l’attenzione. Uno dei dirigenti della Lazio è finito infatti nel mirino di molti club. Si tratta del direttore sportivo Igli Tare. Lazio – Cagliari: i biancocelesti vincono di nuovo Igli Tare, perchè piace a tante squadre? Igli Tare è una personalità importantissima all’interno della Lazio. Uno dei vertici della società con il quale il presidente Lotito ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alcuni giocatorisono molto apprezzati da diverse squadre che più di qualche volta si sono fatte avanti per portarli via dai biancocelesti. Vedi Milinkovic-Savic, Correa o Caicedo. Non solo però i giocatorisquadra capitolina attirano l’attenzione. Uno dei dirigentiè finito infatti nel mirino di molti club. Si tratta del direttore sportivo– Cagliari: i biancocelesti vincono di nuovo, perchèa tante squadre?è una personalità importantissima all’interno. Uno dei verticisocietà con il quale il presidente Lotito ha ...

aangariswant : RT @alaimotmw: ???? Il #Lipsia cerca un dirigente di spessore per la prossima stagione. Occhi puntati in casa #Lazio: piace molto Igli #Tare… - Laurezio : Igli Tare, ds della Lazio, aggredito da un pitbull - CampoFattore : #SSLazio: Igli Tare nel mirino del Lipsia. La società tedesca cerca una figura di spessore in vista della prossima… - MomentiCalcio : #Lazio, sirene tedesche per #IgliTare: il #Lipsia vuole strappare il Direttore sportivo a #Lotito - alaimotmw : @cristianobtweet A me invece il clickbait non piace. E ti confermo che al Lipsia piace e non poco Igli Tare. Un saluto. -