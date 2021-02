“Hanno rotto i cog***!”. Dayane Mello ‘esplode’ al GF Vip: lo sfogo a poco dalla diretta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella serata dell’8 febbraio andrà in onda una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. E si preannunciano momenti di altissima tensione anche perché si è rovinato in maniera improvvisa il rapporto tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Anche la stessa Stefania Orlando non starebbe più sopportando i comportamenti della conduttrice televisiva e potrebbe davvero succedere di tutto in diretta. Ma a tenere banco è anche la vicenda Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi. Sulla coppia nata nella Casa più spiata d’Italia si è concentrato il pensiero di Dayane Mello, la quale si è lasciata andare ad una considerazione molto forte. Sicuramente si parlerà anche di questo e per Alfonso Signorini potrebbe esserci una serata davvero movimentata. Sarà inoltre quasi sicuramente tirato in ballo lo spinoso argomento Alda ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella serata dell’8 febbraio andrà in onda una nuova puntata indel ‘Grande Fratello Vip’. E si preannunciano momenti di altissima tensione anche perché si è rovinato in maniera improvvisa il rapporto tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Anche la stessa Stefania Orlando non starebbe più sopportando i comportamenti della conduttrice televisiva e potrebbe davvero succedere di tutto in. Ma a tenere banco è anche la vicenda Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi. Sulla coppia nata nella Casa più spiata d’Italia si è concentrato il pensiero di, la quale si è lasciata andare ad una considerazione molto forte. Sicuramente si parlerà anche di questo e per Alfonso Signorini potrebbe esserci una serata davvero movimentata. Sarà inoltre quasi sicuramente tirato in ballo lo spinoso argomento Alda ...

