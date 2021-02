GF Vip, Tommaso Zorzi a rischio a poco dalla finale: “Sentito? Squalificatelo!” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il GF Vip di Alfonso Signorini perde ancora pezzi. In questi cinque mesi di reality diversi i concorrenti che hanno dovuto abbandonare la Casa: Denis Dosio, Stefano Bettarini e Fausto Leali sono stati squalificati dal gioco per aver pronunciato frasi lesive e offensive, poi è toccato a Filippo Nardi dopo le parole volgari su Maria Teresa Ruta e nelle ultime ora anche Alda D’Eusanio, ultima vippona a varcare la porta rossa, è stata espulsa. Ne sapremo di più nella nuova diretta di lunedì 8 febbraio 2021, ma è ormai chiaro che la giornalista e conduttrice è stata mandata via per alcune dichiarazioni gravissime su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Ma adesso anche qualcun altro sarebbe a rischio. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, che è tra i veterani di questo lunghissimo GF Vip. (Continua dopo la foto) Da ore sui social circola un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il GF Vip di Alfonso Signorini perde ancora pezzi. In questi cinque mesi di reality diversi i concorrenti che hanno dovuto abbandonare la Casa: Denis Dosio, Stefano Bettarini e Fausto Leali sono stati squalificati dal gioco per aver pronunciato frasi lesive e offensive, poi è toccato a Filippo Nardi dopo le parole volgari su Maria Teresa Ruta e nelle ultime ora anche Alda D’Eusanio, ultima vippona a varcare la porta rossa, è stata espulsa. Ne sapremo di più nella nuova diretta di lunedì 8 febbraio 2021, ma è ormai chiaro che la giornalista e conduttrice è stata mandata via per alcune dichiarazioni gravissime su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Ma adesso anche qualcun altro sarebbe a. Stiamo parlando di, che è tra i veterani di questo lunghissimo GF Vip. (Continua dopo la foto) Da ore sui social circola un ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - Marina83980874 : RT @grande_flagello: ll piano di Tommaso: leggere ai vip un finto comunicato in cui si chiede di inscenare 'La fattoria degli animali' di G… - ElisaGirardi_ : RT @grande_flagello: ll piano di Tommaso: leggere ai vip un finto comunicato in cui si chiede di inscenare 'La fattoria degli animali' di G… - Asroma195523686 : RT @grande_flagello: ll piano di Tommaso: leggere ai vip un finto comunicato in cui si chiede di inscenare 'La fattoria degli animali' di G… - zazoomblog : GF Vip ipotesi abbandono di Tommaso Zorzi o Stefania Orlando: il retroscena - #ipotesi #abbandono #Tommaso #Zorzi… -