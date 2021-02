Ergastolo Essobti Badre per l’uccisione di Giuseppe | il bambino massacrato di botte

(Di lunedì 8 febbraio 2021)confermato per il compagno di Valentina Casa che uccise il piccoloDorice picchiandolo selvaggiamente. Sconcertati i giudici della Terza Corte D’Assise alla triste vicenda avvenuta nel gennaio del 2019, doveDorice e la sorellina, sette e otto anni, furono massacrati selvaggiamente died il piccolo non riuscì a sopravvivere. Il carnefice, il patrigno Tonyè stato condannato per la violenza inaudita all’mentre la madre biologica dei due bambini, Valentina Pace, a 6 anni di reclusione a causa della sua totale incapacità di opporsi alla violenza del compagno e la sua servilità ed abnegazione dei confronti dell’assassino. LEGGI ANCHE >>> Il piccolocome Evan, ...

"Non vi era traccia di affetto, di cura di attenzione per i bambini in quella casa", sottolineano i giudici che lo scorso 9 novembre 2020 hanno condannato all'Tony, 27 anni, e a sei ...Per quelle violenze, inaudite, che cagionarono la morte del bimbo, il 9 novembre 2020 sono stati condannati all'TonyBadre, 27 anni e, a sei anni di reclusione, la sua compagna ...Ergastolo confermato per il compagno di Valentina Casa che uccise il piccolo Giuseppe Dorice picchiandolo selvaggiamente.Una violenza inaudita nei confronti del piccolo, preso a calci, a pugni, afferrato e sollevato per il collo, e poi bastonato più e più volte, insieme con la sorellina, il 27 gennaio 2019, a Cardito. P ...