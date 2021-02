Donna uccisa a Palermo | gli inquirenti | il marito l’ha accoltellata per gelosia

Agenzia_Ansa : Donna trovata morta a Palermo, il marito confessa #ANSA - fattoquotidiano : Genova, donna su monopattino travolta e uccisa da un tir - Agenzia_Ansa : Donna uccisa a Palermo, il movente sarebbe la gelosia #ANSA - LaStampa : Genova, donna su monopattino travolta e uccisa da un autocarro - domenicosabell1 : RT @Corriere: Donna su monopattino travolta e uccisa da un tir dopo avere accompagnato i figli a sc... -

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa

Agenzia ANSA

È successo verso le 9 in via Monticelli, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lanon c'è stato nulla da fare. Dinamica da chiarire, ancora: i rilievi sono in mano agli agenti della ...... coordinate dalla procura della Repubblica che dirigo hanno consentito nel giro di 12 ore di sottoporre a fermo il convivente della, soggetto di nazionalità albanese come la, di 43 anni'.La donna si trovava nella stanza da bagno e avrebbe detto al marito che non lo amava più e che avrebbe deciso di lasciarlo. L'indagato ...GENOVA, 08 FEB - Incidente mortale stamattina a Genova, in via Monticelli. Una donna di circa 30 anni è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino. Sul posto sono intervenuti i sa ...