Covid 19 a Napoli: all’ospedale Cotugno pazienti monitorati con un braccialetto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid 19 a Napoli: parte dal Cotugno un progetto sperimentale che coinvolge i pazienti afferenti alla prima divisione e al pronto soccorso. Ecco le funzioni del braccialetto. Parte dall’ospedale Cotugno di Napoli (ormai da un anno in prima linea nella lotta contro il virus) un progetto sperimentale per monitorare i pazienti positivi al Covid 19, Leggi su 2anews (Di lunedì 8 febbraio 2021)19 a: parte dalun progetto sperimentale che coinvolge iafferenti alla prima divisione e al pronto soccorso. Ecco le funzioni del. Parte ddi(ormai da un anno in prima linea nella lotta contro il virus) un progetto sperimentale per monitorare ipositivi al19,

Ste_belli91 : RT @severino_nappi: +++ VERGOGNA +++ Le bugie di De Luca sui contagi a scuola smascherate anche da @fanpage! #SongENapule @matteosalvinimi… - FedericaSure : RT @tersapi: Se qualcuno su Napoli ha un piccolo lavoro da offrire mi faccia sapere. È per una persona finita in condizione di indigenza a… - matteo_cic : RT @severino_nappi: +++ VERGOGNA +++ Le bugie di De Luca sui contagi a scuola smascherate anche da @fanpage! #SongENapule @matteosalvinimi… - alicedst90 : RT @tersapi: Se qualcuno su Napoli ha un piccolo lavoro da offrire mi faccia sapere. È per una persona finita in condizione di indigenza a… - MinutemanItaly : RT @Testament73: Forse il #Cotugno ha capito cc @MinutemanItaly @despos Covid: Napoli; pazienti monitorati con bracciale elettronico - Ca… -