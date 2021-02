Conte: «Non entro nel governo, voi fatelo». Il M5S si spacca, Lezzi e Toninelli: «È un suicidio» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Conte al M5S: tutti dentro. L’esortazione dell’ex premier a non restare fuori dall’ammucchiata e a salire in corsa sul carro del governatore Draghi, arriva come un pugno nello stomaco dei frontisti a 5 stelle riuniti nell’assemblea congiunta di un movimento sull’orlo del precipizio. E che, tra annunci e smentite dei vertici. E mal di pancia della base, rischia di esplodere ogni ora che passa. E se Conte detta la linea, i capofila dei frondisti, Lezzi e Toninelli, dicono no, replicando all’ecumenico invito con un lapidario: «Ci stiamo suicidando». Conte a M5S: tutti dentro. Ma «io non entro nel governo» Non solo. Il premier uscente Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea congiunta dei parlamentari M5S, dice ai ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021)al M5S: tutti d. L’esortazione dell’ex premier a non restare fuori dall’ammucchiata e a salire in corsa sul carro del governatore Draghi, arriva come un pugno nello stomaco dei frontisti a 5 stelle riuniti nell’assemblea congiunta di un movimento sull’orlo del precipizio. E che, tra annunci e smentite dei vertici. E mal di pancia della base, rischia di esplodere ogni ora che passa. E sedetta la linea, i capofila dei frondisti,, dicono no, replicando all’ecumenico invito con un lapidario: «Ci stiamo suicidando».a M5S: tutti d. Ma «io nonnel» Non solo. Il premier uscente Giuseppe, intervenendo all’assemblea congiunta dei parlamentari M5S, dice ai ...

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - lucianonobili : Oggi è chiaro che quando abbiamo preso atto della fine dell’esperienza del governo Conte, lo abbiamo fatto per il b… - AnnalisaChirico : I colleghi che fino a ieri reggevano il moccolo all’incompetente-in-capo Conte adesso si accorgono che Matteo Salvi… - DianaLanciotti : Ci toccherà pregarlo in ginocchio ?? In ogni caso ricordiamoci quante volte ha detto 'Non faremo' per smentirsi di l… - linasimonetti49 : RT @lauracesaretti1: “Un giorno aveva incontrato per strada un tizio che lo aveva presentato a un tale che gli aveva detto senti, perché no… -