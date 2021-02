Cantante uccisa a Palermo, il marito confessa l’omicidio (Di lunedì 8 febbraio 2021) PALERMO – Una donna di 32 anni è stata trovata morta a Palermo, nella sua abitazione di via Vanvitelli, nel quartiere Cruillas. Sul corpo diverse ferite di arma da taglio. I carabinieri stanno ascoltando il marito. Si chiamava Piera Napoli e si esibiva come cantante neomelodica. La donna è stata ritrovata senza vita nel bagno di casa. Il marito, Salvatore Baglione, che ha confessato il delitto ai carabinieri, è stato sottoposto a fermo ed è accusato di omicidio volontario aggravato. IL POST CONDIVISO DAL MARITO PRIMA DI CONFESSARE L’OMICIDIO Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) PALERMO – Una donna di 32 anni è stata trovata morta a Palermo, nella sua abitazione di via Vanvitelli, nel quartiere Cruillas. Sul corpo diverse ferite di arma da taglio. I carabinieri stanno ascoltando il marito. Si chiamava Piera Napoli e si esibiva come cantante neomelodica. La donna è stata ritrovata senza vita nel bagno di casa. Il marito, Salvatore Baglione, che ha confessato il delitto ai carabinieri, è stato sottoposto a fermo ed è accusato di omicidio volontario aggravato. IL POST CONDIVISO DAL MARITO PRIMA DI CONFESSARE L’OMICIDIO

