Buffon e la presunta bestemmia: audio poco chiaro e niente provvedimento (Di lunedì 8 febbraio 2021) niente provvedimento per Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, dopo la presunta espressione blasfema pronunciata in occasione del momentaneo vantaggio dell'Inter sulla Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, per il procuratore Chinè l'audio non sarebbe sufficientemente chiaro per procedere. Il portiere era stato già deferito il 26 gennaio per un'espressione blasfema in Parma-Juventus. In questo caso il giudizio ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

