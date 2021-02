Beppe Grillo rilancia il reddito di base | esperimento GoodDollar

(Di lunedì 8 febbraio 2021)torna a parlare deldie lo fa con un post su Facebook, senza riferimenti diretti al momento politico ma per porre in risalto una battaglia storica personale, e del Movimento. “- questo il nome della blockchain - è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere undidirettamente sul proprio telefono. Ne avevamo parlato più di un anno fa sul Blog. Ora il progetto non è più in fase sperimentale, migliaia di utenti stanno ricevendo giornalmente i propri”, scrive il fondatore del Movimento invitando tutti a leggere con più attenzione un articolo pubblicato nel settembre del 2019 in cui si spiegava come fornire undiuniversale usando la ...

VittorioSgarbi : #crisidigoverno #movimento5patacche Beppe Grillo ha proposto d’istituire il «ministero per la Transizione ecologica… - AlexandraGeese : I principi e valori dei Verdi tedeschi @Die_Gruenen sono lontanissimi da tutto ciò che rappresenta @beppe_grillo. S… - beppe_grillo : #GoodDollar è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere un #redditodibase direttamente sul proprio t… - MaleficoRojo : Beppe #Grillo rilancia il #redditodibase, esperimento GoodDollar - Roky99760738 : RT @jacopo_iacoboni: Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio su Mario Draghi, al Circo Massimo, 14 ottobre 2014. Non un secolo fa. Capisco c… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo

torna a parlare del reddito di base e lo fa con un post su Facebook, senza riferimenti diretti al momento politico ma per porre in risalto una battaglia storica personale, e del Movimento.La chiusura del secondo giro è dalle 17.15 con il Movimento 5 Stelle e non è escluso un ritorno a Roma di, anche se non ci sono conferme ufficiali.di Gianni Girotto - Mentre noi parliamo, leggiamo, lavoriamo, viviamo, c'è chi pone le basi per un futuro in cui saremo liberi dalla schiavitù energetica. Oleodotti, raffinerie, pozzi di petrolio ...42.000 nuove case in cinque distretti residenziali. E' questo il progetto dell'eco-città di Tengah (in malese vuol dire "centro") che il governo di Singapore sta costruendo. Una ci ...