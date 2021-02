Australian Open 2021, Riccardo Piatti: “Sinner ha bisogno di partite dure per continuare la sua crescita” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi sarà il grande giorno di Jannik Sinner e del suo esordio negli Australian Open 2021. L’azzurrino, dopo aver conquistato il secondo titolo ATP in carriera nel torneo di Melbourne 1, pensa al difficile impegno del primo turno dello Slam contro il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.11). Un match molto difficile sia per le qualità del nordamericano, dotato di un tennis sopraffino, che per le oggettive difficoltà fisiche di Jannik. Il torneo citato è stato molto logorante e la successione di match piuttosto gravosa. Tuttavia, Sinner non è tipo da fasciarsi la testa prima di essersela rotta e quindi nella serata Australiana (la mattinata italiana) sarà in campo nel tentativo di andare avanti nel Major. A fornire una chiave di lettura circa le condizioni di ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi sarà il grande giorno di Jannike del suo esordio negli. L’azzurrino, dopo aver conquistato il secondo titolo ATP in carriera nel torneo di Melbourne 1, pensa al difficile impegno del primo turno dello Slam contro il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.11). Un match molto difficile sia per le qualità del nordamericano, dotato di un tennis sopraffino, che per le oggettive difficoltà fisiche di Jannik. Il torneo citato è stato molto logorante e la successione di match piuttosto gravosa. Tuttavia,non è tipo da fasciarsi la testa prima di essersela rotta e quindi nella serataa (la mattinata italiana) sarà in campo nel tentativo di andare avanti nel Major. A fornire una chiave di lettura circa le condizioni di ...

