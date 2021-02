Australian Open 2021, gli italiani in campo il 9 febbraio: orari, tv, streaming, ordine di gioco (Di lunedì 8 febbraio 2021) Davvero compresso e ricco di match il programma del primo Slam della stagione 2021 del tennis: l’ordine di gioco degli Australian Open di martedì 9 febbraio vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Nove gli azzurri impegnati, sei uomini e tre donne, che scenderanno in campo per provare a raggiungere il secondo turno. Tutti gli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo degli ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Davvero compresso e ricco di match il programma del primo Slam della stagionedel tennis: l’dideglidi martedì 9vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Nove gli azzurri impegnati, sei uomini e tre donne, che scenderanno inper provare a raggiungere il secondo turno. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo degli ...

