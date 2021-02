Anticorpi monoclonali, in Gazzetta il decreto Speranza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anticorpi monoclonali per il Covid-19. Nella Gazzetta ufficiale di oggi è stato pubblicato il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza che autorizza la distribuzione temporanea. L’autorizzazione riguarda l’anticorpo monoclonale bamlanivimab e l’associazione di Anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, e l’associazione di Anticorpi monoclonali casirivimab-imdevimab dell’azienda farmaceutica Regeneron/Roche. “La distribuzione dei medicinali di cui al comma 2 è effettuata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19” – si legge nel decreto che affida quindi il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021)per il Covid-19. Nellaufficiale di oggi è stato pubblicato ildel ministro della Salute Robertoche autorizza la distribuzione temporanea. L’autorizzazione riguarda l’anticorpo monoclonale bamlanivimab e l’associazione dibamlanivimab-etesevimab, prodotti dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, e l’associazione dicasirivimab-imdevimab dell’azienda farmaceutica Regeneron/Roche. “La distribuzione dei medicinali di cui al comma 2 è effettuata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19” – si legge nelche affida quindi il ...

