Udinese, Gotti: “Quanti dubbi per i gol sbagliati! Stavolta premiati dai singoli” (Di domenica 7 febbraio 2021) L'Udinese torna a sorridere. Battuto il Verona per 2-0 grazie a un'autorete di Silvestri e a un gol di Deulofeu. I friulani si allontanano sensibilmente dalla zona retrocessione.caption id="attachment 1054245" align="alignnone" width="5568" Gotti, getty images/captionLE PAROLE DI GottiIl tecnico Luca Gotti commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' un'Udinese che ha fatto un ottimo primo tempo. Dopo aver creato tanto, abbiamo avuto paura di perdere la partita. L'epilogo ci ha premiato grazie alle capacità individuali dei singoli. Deulofeu sta ritrovando le giuste sensazioni e ora stiamo incassando. E' un giocatore giovane. Non so cosa gli sia successo durante la carriera, ma è un grande lavoratore. A volte tende a esagerare con i carichi. Lo trovo un ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) L'torna a sorridere. Battuto il Verona per 2-0 grazie a un'autorete di Silvestri e a un gol di Deulofeu. I friulani si allontanano sensibilmente dalla zona retrocessione.caption id="attachment 1054245" align="alignnone" width="5568", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Lucacommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' un'che ha fatto un ottimo primo tempo. Dopo aver creato tanto, abbiamo avuto paura di perdere la partita. L'epilogo ci ha premiato grazie alle capacità individuali dei. Deulofeu sta ritrovando le giuste sensazioni e ora stiamo incassando. E' un giocatore giovane. Non so cosa gli sia successo durante la carriera, ma è un grande lavoratore. A volte tende a esagerare con i carichi. Lo trovo un ...

ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Quanti dubbi per i gol sbagliati! Stavolta premiati dai singoli' - - GiuseppeSchiari : #Gotti è un gentleman. Allenatore di classe e mai sopra le righe! Complimenti @Udinese_1896 #UdineseHellasVerona - Martinandenna : Luca Gotti è l'uomo della mia vita. #udinese #UdineseHellasVerona @Udinese_1896 - simonesalvador : Da sottolineare come con #Nuytinck in campo, l'#Udinese abbia subito 1 solo gol in 7 partite (su rigore, nella vitt… - Fprime86 : RT @CorSport: #UdineseVerona 2-0: l'autogol di #Silvestri e #Deulofeu lanciano #Gotti ??? -