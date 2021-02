Rende. Manna e Sorrentino ospiti della trasmissione radio del liceo Pitagora

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il sindaco Marcelloe l’assessora Lisasono statifonica ideata e condotta da alcuni ragazzi delscientifico linguistico(Cosenza). Con estrema pertinenza e consapevolezza gli speaker hanno chiesto all’amministrazione di supportarli perché il diritto alla salute e il diritto all’istruzione posano camminare di pari passo. “Noi siamo al vostro fianco questo è certo” ha rassicurato. “Da mesi, ci stiamo interfacciando con altri partner istituzionali per garantire un sistema di tracciamento efficace e per integrare soluzioni digitali pensate per le scuole. Si registra tuttavia il timore dei ragazzi nell’uso dei mezzi di trasporto” ha poi ...