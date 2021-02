Pantera avvistata nelle campagne del Barese, sindaco vieta sport e passeggiate: “Stiamo cercando di catturarla e addormentarla” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il sindaco del Comune di Castellana Grotte, in provincia di Bari, Francesco De Ruvo, ha disposto “il divieto di transito” per bici e pedoni e “di svolgimento di qualsiasi attività sportiva ai cittadini” in tutte le strade rurali e sulle strade extraurbane del territorio. Il provvedimento è stato preso dopo che, nei giorni scorsi, in campagna, è stato avvistato e fotografato un grosso felino selvatico, che potrebbe essere una Pantera. L’ordinanza vieta inoltre anche la potatura di alberi o lavori in campagna nel territorio cittadino. Per evitare di spaventare il felino “con conseguente manifestazione di comportamenti aggressivi, ordina ai proprietari di animali domestici e di allevamento, in particolare quelli di grossa taglia, di tenere gli stessi al sicuro ovvero in un recinto che ne limiti gli spostamenti e che li ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Ildel Comune di Castellana Grotte, in provincia di Bari, Francesco De Ruvo, ha disposto “il divieto di transito” per bici e pedoni e “di svolgimento di qualsiasi attivitàiva ai cittadini” in tutte le strade rurali e sulle strade extraurbane del territorio. Il provvedimento è stato preso dopo che, nei giorni scorsi, in campagna, è stato avvistato e fotografato un grosso felino selvatico, che potrebbe essere una. L’ordinanzainoltre anche la potatura di alberi o lavori in campagna nel territorio cittadino. Per evitare di spaventare il felino “con conseguente manifestazione di comportamenti aggressivi, ordina ai proprietari di animali domestici e di allevamento, in particolare quelli di grossa taglia, di tenere gli stessi al sicuro ovvero in un recinto che ne limiti gli spostamenti e che li ...

Noovyis : (Pantera avvistata nelle campagne del Barese, sindaco vieta sport e passeggiate: “Stiamo cercando di catturarla e a… - lukilva : Avvistata la fatidica pantera presso l'abbazia Madonna della Scala in località Noci sbranato un montone intero ecco… - LegaPremier : Avvistata pantera nel barese: il sindaco vieta le scampagnate - Laprimapagina : Pantera avvistata nelle campagne di Castellana Grotte: forestale impegnata per la cattura - tetraminopo : Nel paese accanto al mio è stata avvistata una pantera. Ok. -