Napoli, Gattuso deve tirare fuori la grinta o la panchina salta (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quella di ieri sera è stata la settima sconfitta stagionale per gli azzurri di Rino Gattuso. Il calabrese da calciatore aveva grinta da vendere ma in questi ultimi mesi da tecnico sembra non riuscire a trasmettere ai suoi ragazzi la sua peculiarità. Rino Gattuso ha avuto un glorioso passato da calciatore anche non avendo dei piedi eccellenti. Ha costruito tutta la sua carriera con la grinta e la determinazione di chi vuole farcela. Una dote questa che sta mancando al suo Napoli. La difesa ieri ha commesso delle gravi disattenzioni. Non sono stati ne dei gioielli dei singoli, del Genoa, ne delle belle azioni corali a portare la sconfitta. Quella di ieri è stata il frutto di un harakiri. Maksimovic in particolare sembra essere fuori ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quella di ieri sera è stata la settima sconfitta stagionale per gli azzurri di Rino. Il calabrese da calciatore avevada vendere ma in questi ultimi mesi da tecnico sembra non riuscire a trasmettere ai suoi ragazzi la sua peculiarità. Rinoha avuto un glorioso passato da calciatore anche non avendo dei piedi eccellenti. Ha costruito tutta la sua carriera con lae la determinazione di chi vuole farcela. Una dote questa che sta mancando al suo. La difesa ieri ha commesso delle gravi disattenzioni. Non sono stati ne dei gioielli dei singoli, del Genoa, ne delle belle azioni corali a portare la sconfitta. Quella di ieri è stata il frutto di un harakiri. Maksimovic in particolare sembra essere...

