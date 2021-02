Milan | segna Ibrahimovic contro il Crotone e ora sono 500 i gol con i club

(Di domenica 7 febbraio 2021) Pomeriggio speciale per Zlatanche al minuto 30 sblocca il risultato eal, raggiungendo i 500 gol in carriera con le squadre di. Triangolazione con Rafael Leao e destro ...

DiMarzio : #SerieA | #Ibrahimovic segna con il #Milan: sono 500 gol con i club - fabiovaresi : #Milan Se segna anche Rebic... - Legio79 : RT @OfficialDuivel: Il Milan Twitter critica Rebic? Rebic segna e chiude la partita - Lucaaffigi : RT @OfficialDuivel: Il Milan Twitter critica Rebic? Rebic segna e chiude la partita - Angelo_Z93 : RT @OfficialDuivel: Il Milan Twitter critica Rebic? Rebic segna e chiude la partita -

Ultime Notizie dalla rete : Milan segna

Infine, Ibrahimovic29 volte con il Manchester United e 53 con i Los Angeles Galaxy .Per Ibra quello segnato a San Siro è l'82esimo gol con la maglia delPer Ibra un bottino diviso per 9 maglie, in 22 stagioni: la prima risale al 30 ottobre del 1999, con la maglia del Malmoe, dopo l'esordio tra i professionisti di un mese prima ...Splendida triangolazione di Ibra con Rafael Leao e destro che finisce nell'angolo più lontano. Partita meno facile del previsto dei rossoneri, che trovano un avversario ben disposto in campo e in grad ...