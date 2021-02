Jannik Sinner vince a Melbourne la storica finale tutta italiana (Di domenica 7 febbraio 2021) Ancora un successo per il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, che si è aggiudicato a prima edizione del “Great Ocean Road Open” Pronto a stupire ancora tutti. Il giovane tennista italiano, Jannik Sinner, ha superato in finale 7-6, 6-4 il connazionale Stefano Travaglia in una finale tutta italiana aggiudicandosi la prima edizione del “Great Ocean L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 febbraio 2021) Ancora un successo per il giovane tennista italiano,, che si è aggiudicato a prima edizione del “Great Ocean Road Open” Pronto a stupire ancora tutti. Il giovane tennista italiano,, ha superato in7-6, 6-4 il connazionale Stefano Travaglia in unaaggiudicandosi la prima edizione del “Great Ocean L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Coninews : ?? SUPER SINNER ?? Nella finale tutta italiana del #GreatOceanRoadOpen Jannik #Sinner supera Stefano #Travaglia 7-6… - SuperTennisTv : ???? JANNIK SINNER ???? ???? Secondo titolo in carriera per il giovane #NextGenATP azzurro: in finale al Great Ocean Roa… - ItaliaTeam_it : È JANNIK A VINCERE! ?????? Al Great Ocean Road Open Jannik Sinner batte in finale Stefano Travaglia 7-6 6-4! Complim… - evelina_fraser : RT @Eurosport_IT: Nella finale tutta italiana di Melbourne, Jannik Sinner supera Stefano Travaglia con un combattuto 7-6 6-4 e si aggiudica… - MattiaGiovi : RT @ItaliaTeam_it: È JANNIK A VINCERE! ?????? Al Great Ocean Road Open Jannik Sinner batte in finale Stefano Travaglia 7-6 6-4! Complimenti… -