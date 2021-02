India: ghiacciaio dell'Himalaya precipita in un fiume e causa inondazione. Si teme strage (Di domenica 7 febbraio 2021) New Delhi, 7 febbraio 2021 - Tragedia in India . Parte di un ghiacciaio dell'Himalaya si è staccato ed è precipitato in un fiume , provocando la rottura di una diga e lo straripamento delle acque. Ne ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) New Delhi, 7 febbraio 2021 - Tragedia in. Parte di unsi è staccato ed èto in un, provocando la rottura di una diga e lo straripamentoe acque. Ne ...

Agenzia_Ansa : Una parte di un ghiacciaio dell'#Himalaya si è staccata ed è precipitata in un fiume indiano, provocando l'innalzam… - RaiNews : #India, crolla ghiacciaio in #Himalaya: a valle un fiume esonda. Morti e dispersi travolti dalle acque - Corriere : India come il Vajont, ghiacciaio crolla su un fiume: l’onda di piena travolge in pieno ... - speragire : India: ghiacciaio dell'Himalaya precipita in un fiume e causa inondazione. Si teme strage - Ste_Gualdoni : RT @Agenzia_Ansa: Una parte di un ghiacciaio dell'#Himalaya si è staccata ed è precipitata in un fiume indiano, provocando l'innalzamento d… -