Highlights e gol Parma-Bologna 0-3: Serie A 2020/2021 (VIDEO)

Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Parma-Bologna, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Tardini i ragazzi di Sinisa Mihajlovic chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta del redivivo Barrow che si sblocca e regala tre punti fondamentali ai rossoblù. Nel finale c'è gloria anche per Riccardo Orsolini. Per i padroni di casa continua la crisi nera di gioco e gol, adesso la salvezza è sempre più una chimera. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

