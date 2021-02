Finisce 1 - 1 tra Benevento e Sampdoria | a Caprari risponde Keita

laziopress : SERIE A | Keita risponde a Caprari: al Vigorito finisce in parità tra Benevento e Sampdoria - LALAZIOMIA : SERIE A | Keita risponde a Caprari: al Vigorito finisce in parità tra Benevento e Sampdoria - ImpieriFilippo : RT @DANIELEALOFAN: Chase Carey lascia tra i fischi. Liberty Media decide di affidare quel ruolo ad una persona conosciuta nell’ambiente del… - LucaSalvarani11 : RT @DANIELEALOFAN: Chase Carey lascia tra i fischi. Liberty Media decide di affidare quel ruolo ad una persona conosciuta nell’ambiente del… - DANIELEALOFAN : Chase Carey lascia tra i fischi. Liberty Media decide di affidare quel ruolo ad una persona conosciuta nell’ambient… -

Primo tempo I primi 45' di giocono scorrono in sostanziale paritàle squadre, ne è prova l'equilibrata percentuale di possesso palla. L'unico guizzo rilevante è stato un gol della Sampdoria al 22'......DICE NO A KEITA Al 25 ancora Sampdoria vicina al vantaggio con un pallone in area chenella ... con il quale si era chiuso il 2020, il Benevento ha incassato 17 gol subendo due pokercui ...BENEVENTO (ITALPRESS) – Il Benevento fa e disfa, la Sampdoria riacciuffa nel finale un match complesso con la zampata di Keita per rispondere al gol dell’ex di Caprari. Al ‘Vigoritò termina 1-1 la sfi ...Poche azioni durante il primo tempo con un gol annullato per la Samp. Nel secondo tempo segnano Caprari per il Benevento e Keita per la Sampdoria ...