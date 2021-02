Covid-19, Crisanti: “Le scuole aperte favoriscono la diffusione del virus” (Di domenica 7 febbraio 2021) Andrea Crisanti torna a parlare del pericolo di tenere le scuole aperte nei momenti "più caldi" dell'epidemia. E lo fa prendendo come riferimento i Paesi che lo hanno fatto e che oggi hanno numeri drammatici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021) Andreatorna a parlare del pericolo di tenere lenei momenti "più caldi" dell'epidemia. E lo fa prendendo come riferimento i Paesi che lo hanno fatto e che oggi hanno numeri drammatici. L'articolo .

petergomezblog : Covid, Andrea Crisanti: “Anni per arrivare all’immunità di gregge nel mondo. Mascherine Fpp2 obbligatorie sui mezzi… - Adnkronos : #Vaccino #covid Italia, #Crisanti: 'Bisognava chiedere a Amazon per consegna' - orizzontescuola : Covid-19, Crisanti: “Le scuole aperte favoriscono la diffusione del virus” - Nicola23453287 : RT @EliseiNicole: Botte da orbi fra i virologi Andrea Crisanti e Matteo Bassetti. 'Ti vendi per uno spot', 'Bugiardo' - Il Tempo https://t.… - pl1952 : L'Aria Che Tira, Andrea Crisanti sul guaio varianti: se i vaccini non ci salvano -