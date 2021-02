“C’è posta per te”: Maria lascia lo studio vuoto e corre dietro le quinte. I telespettatori increduli (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è posta per te, nonostante sia un programma che va in onda da svariati anni, non ha mai smesso di appassionare gli italiani e di portare a casa grandi risultati sotto forma di share. Nella puntata del 6 febbraio ci sono state, come al solito, alcune storie strappalacrime che hanno emozionato il pubblico. Tuttavia, è accaduto qualcosa che certamente non ci aspettavamo. Gli ospiti speciali che hanno preso parte al programma di ieri sono stati Claudio Amendola, Ciro Immobile e la moglie Jessica. Si può dire che grandi momenti di tensione e di commozione hanno fatto da filo conduttore della serata. L’attore romano ha cercato di confortare una ragazza di nome Sara, lodandola per il suo coraggio e la sua forza. Invece, Ciro Immobile insieme con la coniuge è entrato negli studi di Canale 5 per fare una sorpresa a Elena che ha avuto la determinazione di portare ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 febbraio 2021) C’èper te, nonostante sia un programma che va in onda da svariati anni, non ha mai smesso di appassionare gli italiani e di portare a casa grandi risultati sotto forma di share. Nella puntata del 6 febbraio ci sono state, come al solito, alcune storie strappalacrime che hanno emozionato il pubblico. Tuttavia, è accaduto qualcosa che certamente non ci aspettavamo. Gli ospiti speciali che hanno preso parte al programma di ieri sono stati Claudio Amendola, Ciro Immobile e la moglie Jessica. Si può dire che grandi momenti di tensione e di commozione hanno fatto da filo conduttore della serata. L’attore romano ha cercato di confortare una ragazza di nome Sara, lodandola per il suo coraggio e la sua forza. Invece, Ciro Immobile insieme con la coniuge è entrato negli studi di Canale 5 per fare una sorpresa a Elena che ha avuto la determinazione di portare ...

