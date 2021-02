911 serie tv su Rai 2: trama episodi 7 febbraio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) 911 episodi 7 febbraio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 7 febbraio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA 911 Stagione 3 episodio 9 Conseguenze. Due incidenti gravi impegnano gli operatori del 118: una pioggia di detriti ha devastato un edificio ed uno scontro tra due camion in un tunnel ha provocato un incendio letale. 911 Stagione 3 episodio 10 Una nuova vita. Una società antincendio di Austin in Texas viene decimata in un incidente di incendio. Per ricostruire l’unità è stato scelto il capitano Owen Strand, l’unico nel paese ad averlo fatto, essendo l’unico sopravvissuto della sua compagnia di vigili del fuoco di ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) 911. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 7su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA 911 Stagione 3o 9 Conseguenze. Due incidenti gravi impegnano gli operatori del 118: una pioggia di detriti ha devastato un edificio ed uno scontro tra due camion in un tunnel ha provocato un incendio letale. 911 Stagione 3o 10 Una nuova vita. Una società antincendio di Austin in Texas viene decimata in un incidente di incendio. Per ricostruire l’unità è stato scelto il capitano Owen Strand, l’unico nel paese ad averlo fatto, essendo l’unico sopravvissuto della sua compagnia di vigili del fuoco di ...

gxallavichx : Okay raga è tempo di dirlo. Secondo me 911 e 911: lone star sono due delle serie TV migliori e più inclusive che ci… - dissociarsi : 911 è quella serie in cui ogni personaggio è il mio comfort character, ognuno è da proteggere, ogni volta che esce… - cindy_seobbie : AAA CERCASI INFO Il crossover tra le due serie in quante puntate c'è stato? nel senso hanno iniziato con 911 e poi… - IDWToMissAThing : @loveyou30OO Puoi vederli separatamente non si intrecciano, c'è solo un piccolo riferimento in 911 lone store su 91… - doppeIgangerz : ?? 9-1-1: LONE STAR Spin off di 911, anche questa serie è eccezionale come la serie principale affronta tematiche d… -