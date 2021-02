Verissimo, Anna Valle vittima di un furto d’identità: l’attrice fa chiarezza (Di sabato 6 febbraio 2021) Per la prima volta si racconta a Verissimo uno dei volti più amati della fiction italiana: Anna Valle. l’attrice concede un’intervista a tutto tondo alla padrona di casa Silvia Toffanin, dalla famiglia alla prestigiosa vittoria a Miss Italia, sino al rapporto con i social. E, focalizzandosi proprio su questo, ha rivelato di aver subito un furto d’identità online. Anna Valle: da Miss Italia a regina delle fiction Il suo talento e la sua eleganza le hanno permesso di entrare nel cuore dei telespettatori con fiction di grande successo, da La Compagnia del Cigno a Vite in fuga, da Le stagioni del cuore a Sorelle. Anna Valle è sicuramente uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo, una delle regine della ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Per la prima volta si racconta auno dei volti più amati della fiction italiana:concede un’intervista a tutto tondo alla padrona di casa Silvia Toffanin, dalla famiglia alla prestigiosa vittoria a Miss Italia, sino al rapporto con i social. E, focalizzandosi proprio su questo, ha rivelato di aver subito unonline.: da Miss Italia a regina delle fiction Il suo talento e la sua eleganza le hanno permesso di entrare nel cuore dei telespettatori con fiction di grande successo, da La Compagnia del Cigno a Vite in fuga, da Le stagioni del cuore a Sorelle.è sicuramente uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo, una delle regine della ...

