“Una patrimoniale è auspicabile” La Corte dei Conti spinge | cittadini in rivolta

marattin : Quello che è stato definito “auspicabile” non è l’introduzione di una nuova imposta patrimoniale, ma il riordino di… - marattin : I quotidiani oggi riportano che la Corte dei Conti avrebbe definito “auspicabile” una nuova imposta patrimoniale. E… - petergomezblog : Corte dei Conti: “Auspicabile una patrimoniale”. Ripensare l’Irpef, il ceto medio è tassato troppo - Alfio624 : RT @isabellaisola3: Guido #Carlino Presidente Corte dei Conti 'Auspicabile una nuova Patrimoniale' E ancora #Draghi si deve insediare, pen… - antoniorunci : RT @FieroItalico: @aspettaaspetta @GioChirilly Invece in maggioranza con PD e IV (pro immigrazione, MES, patrimoniale) cosa risolveranno? H… -

Ultime Notizie dalla rete : Una patrimoniale

Di certo diremo di no all'aumento delle tasse e Imu, no allaevocata da Grillo, no all'... mettendo nero su bianco il no di Fdi al governo, Salvini è parso far cadere pure il veto a...Di certo diremo di no all'aumento delle tasse e Imu, no allaevocata da Grillo, no all'... mettendo nero su bianco il no di Fdi al governo, Salvini è parso far cadere pure il veto a...Non mettiamo in discussione anche Draghi, prima ancora che abbia tracciato il programma di governo. Per cortesia. Si tratta di una delle figure di maggior spessore professionale del nostro paese. E l’ ...Anche i giudici della Corte dei Conti vorrebbero una patrimoniale. Ma il rischio è che crei più danni che benefici.