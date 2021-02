Tragedia sfiorata a Varese, “Gioca con me o mi uccido!”. La polizia salva un 13enne (Di sabato 6 febbraio 2021) Un ragazzino di Varese è stato salvato da una coetanea di Cuneo. Il 13enne minacciava il suicidio in una sorta di “challenge on line”. Varese – Un gioco on line, una sorta di “challenge“, stava per finire in Tragedia. E’ stato l’intervento della madre di uno dei due giovanissimi protagonisti a sventare il peggio. Coetanei tra Varese e Cuneo I protagonisti della vicenda sono due coetanei, un 13enne di Varese e una di Cuneo. Il “gioco” consisteva in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per chi le poneva. Fino al suicidio. Il ragazzo, conosciuto in un gruppo WhatsApp, le aveva annunciato il suicidio se non avesse risposto alle sue domande, fornendo anche una scadenza, le 14 del giorno dopo. Una sorta di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Un ragazzino diè statoto da una coetanea di Cuneo. Ilminacciava il suicidio in una sorta di “challenge on line”.– Un gioco on line, una sorta di “challenge“, stava per finire in. E’ stato l’intervento della madre di uno dei due giovanissimi protagonisti a sventare il peggio. Coetanei trae Cuneo I protagonisti della vicenda sono due coetanei, undie una di Cuneo. Il “gioco” consisteva in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per chi le poneva. Fino al suicidio. Il ragazzo, conosciuto in un gruppo WhatsApp, le aveva annunciato il suicidio se non avesse risposto alle sue domande, fornendo anche una scadenza, le 14 del giorno dopo. Una sorta di ...

