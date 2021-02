Sassuolo-Spezia, la verità su Caputo: De Zerbi pronto a perderlo (Di sabato 6 febbraio 2021) Sassuolo–Spezia, i neroverdi ricevono gli aquilotti di Vincenzo Italiano nel match valido per la 21a giornata di Serie A. Senza rinforzi arrivati dal mercato di gennaio, la squadra di Roberto De Zerbi può solo contare sulle proprie forze. Serve invertire il trend e ritrovare una vittoria che manca dal 6 gennaio, quando Raspadori sentenziò i tre punti contro il Genoa. La novità, negativa per gli emiliani, sarà l’assenza di Francesco Caputo. Il giovane allenatore dei neroverdi dovrà rinunciare allo squalificato Maxime Lopez: al suo posto agirà Pedro Obiang che è rimasto in Emilia proprio all’ultimo dopo la corte del Torino. In difesa, vigerà il solito ballottaggio tra Toljan e Muldur, mentre Chiriches è ormai prossimo al recupero e pronto ad affiancare Ferrari. Le buone notizie arrivano dalla cintola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021), i neroverdi ricevono gli aquilotti di Vincenzo Italiano nel match valido per la 21a giornata di Serie A. Senza rinforzi arrivati dal mercato di gennaio, la squadra di Roberto Depuò solo contare sulle proprie forze. Serve invertire il trend e ritrovare una vittoria che manca dal 6 gennaio, quando Raspadori sentenziò i tre punti contro il Genoa. La novità, negativa per gli emiliani, sarà l’assenza di Francesco. Il giovane allenatore dei neroverdi dovrà rinunciare allo squalificato Maxime Lopez: al suo posto agirà Pedro Obiang che è rimasto in Emilia proprio all’ultimo dopo la corte del Torino. In difesa, vigerà il solito ballottaggio tra Toljan e Muldur, mentre Chiriches è ormai prossimo al recupero ead affiancare Ferrari. Le buone notizie arrivano dalla cintola ...

