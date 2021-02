Ristoranti e bar, il Cts ci ripensa? Il bollettino non mente: occhio al trend di morti e ricoveri (Di sabato 6 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a migliorare lentamente, ma costantemente. Il bollettino di sabato 6 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.442 contagiati, 15.138 guariti e 385 morti su 282.407 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 4,8 per cento (-0,5 rispetto a ieri). Quindi per il secondo giorno consecutivo il dato dei decessi è sotto quota 400: una buona notizia dopo settimane di grosso imbarazzo da questo punto di vista, ma che andrà confermata nel medio-lungo termine, provando a scendere ulteriormente. Nel frattempo continua il sensibile miglioramento della situazione ospedaliera: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -167 (19.408 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a migliorare lenta, ma costante. Ildi sabato 6 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.442 contagiati, 15.138 guariti e 385su 282.407 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 4,8 per cento (-0,5 rispetto a ieri). Quindi per il secondo giorno consecutivo il dato dei decessi è sotto quota 400: una buona notizia dopo settimane di grosso imbarazzo da questo punto di vista, ma che andrà confermata nel medio-lungo termine, provando a scendere ulterior. Nel frattempo continua il sensibile miglioramento della situazione ospedaliera: oggi il saldo deiin reparti Covid è -167 (19.408 posti letto attualoccupati), mentre quello in terapia ...

