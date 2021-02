(Di sabato 6 febbraio 2021) Quarta vittoria di fila edella Ligue 1 per ildi Rudi, che supera in scioltezza lo Strasburgo (3 - 0) e si porta momentaneamente a +1 sul Lille che domani farà visita al Nantes. ...

sportli26181512 : Il Lione di Garcia si prende la vetta, continua la risalita del Lorient: La squadra dell'ex tecnico romanista batte… - BombeDiVlad : ???? Il #Lione pensa al dopo #RudiGarcia ?? Interesse per #OlivierDallOglio #LBDV #LeBombeDiVlad - sportli26181512 : Garcia promuove l'accordo sui diritti tv VIDEO: L'allenatore francese del Lione, Rudi Garcia promuove...… - sportface2016 : #Lione, Rudi #Garcia ammette: “#Ligue1 mai così interessante” - ItaSportPress : Lione, Garcia e la Ligue 1: 'Campionato mai stato così interessante come quest'anno' - -

Quarta vittoria di fila e vetta della Ligue 1 per ildi Rudi, che supera in scioltezza lo Strasburgo (3 - 0) e si porta momentaneamente a +1 sul Lille che domani farà visita al Nantes. Prima era stato il Lorient a conquistare tre punti ...Commenta per primo L'allenatore francese del, Rudipromuove l'accordo sui diritti tv: ' Ligue 1 mai così interessante'.La squadra dell'ex tecnico romanista batte 3-0 lo Strasburgo (quarta vittoria di fila) e scavalca momentaneamente il Lille (ora a-1), mentre quella di Pelissier la spunta sul Reims (1-0) e si tira fuo ...Il 3-0 del Parc Olympique Lyonnais viene siglato da Depay (doppietta) e da Ekambi: sorpasso momentaneo in vetta al Lille ...